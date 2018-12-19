Lenovo показала смартфон начального уровня

Компания Lenovo только недавно показала свой крутой флагман с морем оперативной памяти, как на следующий же день вышел новый продукт, только уже начального класса. Точнее, здесь установлено железо среднего уровня, процессор так вообще очень мощный — Qualcomm Snapdragon 660, но стоимость за базовую версию продукта составляет всего 170 долларов. Это достаточно дешево, если учитывать, что процессор от флагмана практически ничем не отличается, только тактовая частота ниже. диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма, довольно много, можно фильмы смотреть с удовольствием и так далее. Среди доступных смартфонов от известных брендов это самое интересное решение, плюс дизайн крутой и камера отличная. Ждем стоимость для отечественного рынка.