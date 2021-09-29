Lenovo показала тизер Xiaoxin Pad Pro 12.6

Компания Lenovo активно готовится к выпуску нового планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6 — ранее компания анонсировала запуск нового устройства, после чего сам же производитель показал сразу несколько примеров фотографий и рендеров. А теперь официальный видео-тизер дал полное представление о планшете. Видео, размещенное Lenovo Xiaoxin на Weibo, показывает большой экран планшета, окруженный тонкими рамками, а внутри лицевых панелей разместилась селфи-камера. Но больше всего выделяется задняя часть устройства — планшет имеет тонкий и легкий металлический корпус, а его задняя панель имеет двухцветную отделку. Контраст между двумя секциями заметен лишь слегка, но его достаточно для дополнительной привлекательности устройства. На задней панели также находится установка с двумя камерами и вспышка.

Линия антенны проходит по всей длине планшета, а рядом с краем имеется овальное углубление, предназначенное для размещения стилуса, когда он не используется. Кнопки регулировки громкости на планшете также расположены рядом с камерой. Предыдущая утечка раскрыла некоторые другие подробности о Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 - сообщается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870, а на задней панели будет установлена ​​двойная камера 13 Мп + 5 Мп, а на передней — система 8 Мп + датчик ToF. К сожалению, пока что производитель ничего не говорит о возможностях планшета, о его стоимости или приблизительной дате релиза. Но, видимо, это уже скоро произойдет.