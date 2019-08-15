Lenovo покажет ноутбук на Intel Comet Lake

В сети появилась информация о том, что компания Lenovo планирует вскоре выпустить новый ноутбук под названием IdeaPad C340, который будет работать на процессоре Intel Comet Lake. Это новое поколение процессоров, которое должно обеспечить владельцев ноутбуков достаточно продвинутой платформой, которая при этом не потребляет слишком уж много энергии. Конечно, пока что это не говорит о возможности конкуренции с основными игроками на рынке, но общая картинка достаточно привлекательная. Кроме того, у Lenovo всегда были довольно низкие цены на ноутбуки, что для многих станет основной причиной для приобретения новинки. Не все могут позволить себе ноутбук за пару тысяч долларов, так что у Lenovo всегда есть шансы на успех в своем сегменте.