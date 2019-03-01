Lenovo получила патент на гибкий смартфон

Компания Lenovo официально получила патент на гибрид гибкого смартфона и браслета. Пока что информации о продукте особой нет, только патент, но не стоит ожидать скорого релиза или анонса. Обычно компании такого уровня просто набирают патенты на тот случай, если вдруг рынок выстрелит и можно будет продавать патенты по лизингу. То есть, сейчас китайская компания получает патент на гибкий смартфон и потом, если кто-то начнет делать такие устройства, просто идет в суд и получает свой процент с продаж. Так что пока что ждать подобных гаджетов не стоит, ведь у Lenovo есть другие направления, в которых можно побеждать конкурентов низкой стоимостью и хорошими параметрами. Будем ждать чего-то нового и интересного, тогда можно будет поговорить.