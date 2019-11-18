Lenovo представил новый смартфон Z6 Pro 5G

Lenovo Z6 Pro 5G - отличие от варианта Red, это новая окраска Deep Blue. Z6 Pro 5G - модель с чипсетом Snapdragon 855 и считается одним из самых дешевых телефонов 5G. Он оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением экрана 1080 x 2340 пикселей, также оснащен встроенным считывателем отпечатков пальцев шестого поколения. Устройство использует 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ. Смартфон оснащен технологией жидкостного охлаждения Coldfront.

Z6 Pro оборудован четырехкамерной камерой, состоящей из 48 МП + 16 МП+ 8 МП + 2 МП камеры на задней панели с функцией AI Hyper Video. На лицевой стороне смартфон имеет 32 МП камеру. Установлена ОС Android 9 Pie на базе ZUI 11. В телефоне есть функция ускорения игры Game Turbo. Батарея емкостью 4000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Стоимость устройства $ 470.