Lenovo представила OLED-версию ноутбука Yoga Slim 7i Pro на выставке CES 2021

На выставке CES 2021 компания Lenovo обновила Yoga Slim 7i Pro OLED-дисплеем.

Ещё в конце 2020 года, Lenovo анонсировала ЖК-версию Yoga Slim 7i Pro. В нем были процессоры Tiger Lake 11-го поколения, которые Intel представила еще в сентябре. Эта версия OLED направлена ​​на усиление контрастности и ярких цветов по сравнению с вариантом с ЖК-дисплеем. Lenovo заявляет, что OLED-дисплей производится компанией Samsung Display.

Обновленный Yoga Slim 7i Pro получил 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Среди других особенностей OLED-дисплея - коэффициент контрастности, увеличенный в 667 раз, 100% DCI-P3 и 125% охват цветовой гаммы sRGB. Кроме того, дисплей также поддерживает HDR, Dolby Vision. Компания Lenovo еще не сообщила точную дату запуска или цену Yoga Slim 7i Pro OLED.