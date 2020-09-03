Lenovo представила Tab M10 HD Gen 2

На рынке планшетных компьютеров достаточно давно не было ничего нового и интересного, так как многие производители уже давно перестали конкурировать с яблочным гигантом. Но теперь ситуация немного изменилась, когда в продажу поступит планшет Lenovo Tab M10 HD Gen 2. Он обладает достаточно большим сочным экраном, у него есть возможность подключения аппаратной клавиатуры, при этом производительность новинки на достаточно высоком уровне и нет никаких проблем с повседневным использованием гаджета на постоянной основе. Это шикарный продукт, который явно стоит потраченных средств. Вскоре планшет официально отправится в продажу и его можно смело ставить на один уровень с лучшими планшетами на мобильном рынке, еще и с такой ценой.