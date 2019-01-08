Lenovo представила ThinkPad X1 Carbon

Компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X1 Carbon в обновленном дизайне, который должен порадовать потенциальных покупателей минимальным весом корпуса и толщиной всего в 14,95 миллиметра. Это весьма тонкий ноутбук, корпус которого выполнен из углеродного волокна. Прямо как капоты или спойлеры на спортивных автомобилях. Этот материал не уступает металлу в прочности, но весит при этом заметно меньше и позволяет уменьшить общий вес конструкции до 1,11 килограмма. При учете 14 дюймов диагонали и довольно мощной начинки это действительно большое преимущество, что для активных пользователей будет важным параметром при выборе нового устройства. Видимо, в Lenovo знают, как привлекать к себе внимание аудитории.