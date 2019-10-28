Lenovo представила ThinkPlus

Компания Lenovo официально представила новый портативный аккумулятор ThinkPlus, который создан для подзарядки мобильных устройств. Внутри продукта установлено 14000 мАч батареи для подзарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков. Вы можете взять гаджет с собой в дорогу, подключить к нему ваши устройства и зарядить их для того, чтобы потом спокойно пользоваться устройством дальше. Важно, что ThinkPlus позволяет зарядить даже ноутбук, тогда как многим портативным аккумуляторам не хватает мощности для того, чтобы запустить зарядку на столь большие устройства. Теперь об этом можно будет не переживать, плюс зарядка ThinkPlus представлена в двух цветах — черном и красном. Второй вариант выглядит более привлекательным и интересным.