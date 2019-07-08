Компания Lenovo представила интеллектуальную мышь с функцией голосового управления. Умная мышь поддерживает голосовой ввод, перевод в реальном времени, а также голосовое управление. Мышь имеет корпус, который выполнен из материала ABS с металлической текстурой и стоит $ 43. Новинка использует технологию распознавания речи от китайского стартапа Keda Xunfei. Эта функция может помочь вам добиться голосового ввода, перевода на английский язык, голосового управления и других функций. Пока, что мышь поддерживает перевод на английский, французский, японский, немецкий и другие 26 языков.

Устройство также использует глубокое обучение во время использования для постоянного улучшения точности распознавания, области применения и функций управления. Манипулятор использует технологию позиционирования синего света, которая имеет лучший эффект отслеживания и позиционирования, чем традиционная фотоэлектрическая и лазерная технология. Ею можно пользоваться на дереве, стекле, ткани и других поверхностях и поддерживает 600/1200/2400/4000 с 4 DPI регулировкой.