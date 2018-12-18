Lenovo представила мощный Z5 Pro GT

Когда-то давно аналитики мобильного рынка говорили, что китайские компании вскоре обгонят крупные бренды из США, Кореи и Японии по технологиям. Тогда в это никто не верил или не хотел верить, а сейчас именно это и произошло. Компания Lenovo официально представила смартфон Z5 Pro GT, который первым на рынке получил процессор Snapdragon 855 от компании Qualcomm и 12 гигабайт оперативной памяти. Это самый производительный смартфон на рынке на текущий момент, который в базовой версии стоит 390 долларов, а в максимально — 640 долларов. Напоминаю, что это флагман с самым крутым процессором, громадным объемом оперативной памяти, огромным дисплеем с диагональю 6,39 дюймов и привлекательным дизайном корпуса. Этого уже предостаточно, чтобы легко уделать конкурентов.