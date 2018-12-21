Lenovo представила мощный смартфон Z5s стоимостью 13 700 рублей

Компания Lenovo выпустила мощный смартфон Z5s с большим 6,39-дюймовым дисплеем и стоимостью 13 700 рублей. Основой гаджета стал процессор Snapdragon 710 и 4 Гбайт ОЗУ. Разрешение устройства составляет: 2340 на 1080 пикселей. Камера для селфи-снимков оснащена одним блоком оптики с разрешением 16 МП. На тыльную сторону поместили главную камеру, получившую три оптических модуля: основной сенсор на 16 МП, на 8 МП и датчик глубины для портретных съемок на 5 МП. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 3300 мАч. Сзади имеется дактилоскопический сканер и светодиодную вспышку. Сообщается, что 24 декабря новинка отправится в розницу.