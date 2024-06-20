Lenovo представила необычный планшет Tab Plus

Сегодня компания Lenovo представила свой совершенно новый планшет Tab Plus с экраном диагональю 11,5 дюйма, предназначенный в большей степени для развлечений. Данный планшет оснащён восемью динамиками JBL и встроенной подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 175 градусов, что позволяет поставить устройство на ровную поверхность так, как это удобно пользователю в различных сценариях использования. Кроме того, планшет может превращаться в Bluetooth-колонку — посредством возможности подключения смартфона и воспроизведения аудио через динамики планшета. Кроме того, новый планшет Tab Plus имеет функцию персонализированного управления громкостью приложений, которая позволяет автоматически увеличивать громкость при открытии определённого приложения и уменьшать её, когда другое приложение находится на переднем плане.

Также планшет получил LCD-дисплей с частотой обновления 90 Гц, разрешением 2000x1200 пикселей и максимальной яркостью 400 нит. Примечательно, что устройство работает на процессоре MediaTek Helio G99, оснащено 8 ГБ оперативной памяти и имеет 128/256 ГБ встроенной памяти для хранения контента. На тыльной стороне планшета установлена камера с разрешением 8 Мп, плюс на фронтальной панели имеется ещё одна камера на 8 Мп. Кроме того, планшет Tab Plus оснащён разъёмом для наушников 3,5 мм, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а работает устройство на базе операционной системы Android 14 с обещанием обновлений ОС в течение двух лет.