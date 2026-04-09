Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13 Gen 7

Компания Lenovo представила обновлённый ноутбук ThinkPad X13 Gen 7 — новинка получила свежие процессоры, но внешний дизайн остался без изменений. Это по-прежнему самый компактный и лёгкий ThinkPad в линейке — вес начинается от 936 грамм при диагонали экрана 13,3 дюйма. Обновление по сути продолжает концепцию прошлогоднего ThinkPad X13 Gen 6 — Lenovo снова предлагает выбор между платформами Intel и AMD. В версии с Intel используются новые процессоры Core Ultra 300 (Panther Lake), и именно здесь произошёл наиболее заметный скачок. Предыдущее поколение ограничивалось Arrow Lake и пропустило Lunar Lake, поэтому переход на Panther Lake должен дать ощутимый прирост энергоэффективности. Варианты с AMD получили процессоры Ryzen AI PRO 400, что тоже является шагом вперёд по сравнению с прошлым поколением.

Во всём остальном изменений почти нет. Конструкция корпуса, клавиатура и набор портов полностью перекочевали из Gen 6. Доступны аккумуляторы на 41 Вт·ч или 54,7 Вт·ч, а также варианты с поддержкой 4G и 5G. Модели на базе Intel ожидаются в середине мая, версии с AMD — ближе к концу месяца, при этом цены пока не раскрыты. Но стоит напомнить, что ноутбук прошлого поколения ThinkPad X13 Gen 6 начинался примерно с 1469 долларов, так что новое поколение, скорее всего, окажется в похожем ценовом диапазоне. Но производитель может и повысить стоимость данного ноутбука, так как цены на оперативную памяти и SSD заметно подросли в последнее время, это скажется на цене.
