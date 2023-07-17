Lenovo представила стильный игровой монитор Legion Y34w

Lenovo уже довольно долгое время присутствует на рынке игровых мониторов, однако её продукция так и не получила внушительной популярности на мировых рынках. Но теперь компания представила новый игровой монитор под брендом Legion, который на бумаге выглядит многообещающим и вполне сможет покорить аудиторию пользователей в ближайшее время. Дело в том, что игровой монитор Lenovo Legion Y34w использует 34-дюймовую широкоформатную панель WQHD Mini-LED. Выбор данной панели на самом деле невероятно интересен, поскольку мы чаще видим предложения с технологией Mini-LED в более дорогих игровых мониторах уровня Samsung Neo Odyssey G9. Однако инсайдеры сообщают, что с монитором Legion Y34w эта технология станет доступной.

Игровой монитор Lenovo Legion Y34w получил частоту обновления в 165 Гц с сертификацией DisplayHDR 1000, он также поддерживает AMD Freesync Premium Pro и обладает максимальной яркостью до 1200 нит. Монитор обеспечивает отличное качество изображения, поскольку имеет охват цветового пространства DCI-P3 в 95%, глубину цвета 10 бит и точность цветопередачи Delta E<2. Кроме того, Lenovo Legion Y34w оснащён интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и полнофункциональным портом USB Type-C.И здесь хотелось бы отметить, что монитор может поддерживать обратную передачу питания до 140 Вт через интерфейс USB Type-C, что делает его идеальным вариантом для использования вместе с игровым ноутбуком. Стоимость нового монитора пока что не сообщается.
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