Lenovo представила стильный игровой монитор Legion Y34w

Игровой монитор Lenovo Legion Y34w получил частоту обновления в 165 Гц с сертификацией DisplayHDR 1000, он также поддерживает AMD Freesync Premium Pro и обладает максимальной яркостью до 1200 нит. Монитор обеспечивает отличное качество изображения, поскольку имеет охват цветового пространства DCI-P3 в 95%, глубину цвета 10 бит и точность цветопередачи Delta E<2. Кроме того, Lenovo Legion Y34w оснащён интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и полнофункциональным портом USB Type-C.И здесь хотелось бы отметить, что монитор может поддерживать обратную передачу питания до 140 Вт через интерфейс USB Type-C, что делает его идеальным вариантом для использования вместе с игровым ноутбуком. Стоимость нового монитора пока что не сообщается.