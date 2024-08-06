Lenovo представила уникальный ноутбук ThinkBook Plus Hybrid

Вчера компания Lenovo официально подняла свою концепцию ИИ-компьютеров в форм-факторе «2-в-1» на новый уровень — компания представила новый ноутбук ThinkBook Plus Hybrid, который построен на базе процессора Intel Meteor Lake и, что самое удивительное, Qualcomm Snapdragon для работы в режимах операционных систем Windows и Android. Да, компания Lenovo внедрила в ноутбук линейки ThinkBook поддержку нескольких ОС, отделив дисплей и основную печатную плату в два отдельных элемента. Экран ThinkBook Plus Hybrid можно условно считать полноценным Android-планшетом, в то время как блок клавиатуры содержит все необходимые компоненты для хранения данных, выполнения поставленных задач и не только. То есть в этом случае под капотом ноутбука находится всё железо, а дисплей выступает практически отдельным гаджетом.

В результате с ThinkBook Plus Hybrid пользователи могут использовать операционные системы Android и Windows одновременно, что в определённых специфических ситуациях будет крайне удобно. Это устройство не только поддерживает нативную Android-среду, но и позволяет работать с разными операционными системами без использования эмуляции, что, безусловно, впечатляет, так как производительность в этом сценарии будет явно выше. Кроме того, ThinkBook Plus Hybrid оснащён современным железом вроде процессора Intel Core Ultra 7 155H, тогда как внутри планшета установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Но штука, вероятно, будет очень дорогая.
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