Lenovo предупредила о росте цен на ПК в 2026 году

На данный момент рынок ПК вступает в непростой период — стремительный рост интереса к ИИ вызывает взрывной спрос на память, из-за чего HBM, DDR, LPDDR и GDDR стремительно уходят в дефицит. Поставщики по всей цепочке уже готовятся к серьёзному повышению цен, но финансовый директор Lenovo Уинстон Ченг заявил, что компания заранее адаптировалась к ситуации и закупила огромные объёмы комплектующих, чтобы не перекладывать растущие затраты на ритейл и конечных покупателей. Самый крупный производитель ПК в мире удерживает запасы компонентов примерно на 50% выше обычного уровня. По словам Уинстона Ченга в разговоре с Bloomberg, бурное строительство ИИ-центров обработки данных увеличивает цены на комплектующие для массовой электроники, но Lenovo рассчитывает извлечь выгоду из заранее сформированного запаса.

Благодаря таким внушительным закупкам компания смогла безболезненно пережить изменения в цепочке поставок в текущем квартале. Тем не менее Lenovo предупреждает, что в 2026 году ей, вероятно, придётся принимать дополнительные меры, поскольку рынок входит в фазу затяжного «суперцикла» памяти. Хотя представитель компании не уточнил, как именно дефицит отразится на потребительских устройствах, уже очевидно, что под удар попадут ноутбуки и готовые настольные ПК. Учитывая, что Lenovo — один из крупнейших игроков в отрасли, рост цен по всей цепочке поставок фактически неизбежен. И это плохие новости для тех, кто хотел обновить ПК.
