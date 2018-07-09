Lenovo выпустила IdeaPad D330

Гибридные планшеты стали весьма популярны в последнее время — пользователи весьма активно покупают данные продукты. Компания Lenovo вот выпустила новую модель IdeaPad D330 на процессоре Intel Pentium Silver, который отлично подходит для работы или казуальных задач в повседневной жизни. Пока что о продукте не так много информации, но если вы хотите получить самое интересное решение на рынке, то обязательно посмотрите на эту новинку. Новые технологии, привлекательный дизайн корпуса, удобная клавиатура и яркий сочный дисплей позволят вам с удовольствием заниматься всеми необходимыми задачами. Осталось только разобраться с софтом и дождаться, пока устройство начнут продавать в России. А потом мы обязательно сравним продукт с потенциальными конкурентами и поговорим о тестах.