Lenovo выпустила геймерский планшет Legion Y700 AI

Компания Lenovo представила новый игровой планшет Legion Y700 AI, который ранее успел привлечь внимание результатом в AnTuTu на уровне 4585844 баллов. Теперь стало известно, что такой показатель устройство смогло продемонстрировать благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом Lenovo Legion Y700 AI получил более компактный корпус по сравнению с предшественником. Планшет оснащён 8,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, 12-битной цветопередачей и поддержкой Dolby Vision. Частота обновления экрана достигает 165 Гц, а пиковая яркость составляет впечатляющие 4000 нит.

Также стоит сказать, что процессор расположен в центральной части корпуса, благодаря чему его нагрев меньше ощущается пальцами во время игры. За дополнительное охлаждение отвечает теплораспределительная пластина площадью 15000 мм2. Процессор работает в связке с оперативной памятью LPDDR5T со скоростью до 10667 Мбит/сек и накопителем UFS 4.1 Pro. И, как и другие представители семейства Legion Y, новинка оснащена двумя портами USB Type-C. Один из них соответствует стандарту USB 3.2 Gen 2 и поддерживает DisplayPort, причём он расположен на длинной грани корпуса. Второй порт работает по стандарту USB 2.0. Да, разъёма 3,5 мм здесь нет, но второй USB Type-C позволяют одновременно заряжать планшет и использовать проводные наушники. Кроме того, порт с поддержкой видеовыхода позволяет подключать устройство к большому внешнему дисплею.
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