Lenovo выпустила геймерский планшет Legion Y700 AI

Также стоит сказать, что процессор расположен в центральной части корпуса, благодаря чему его нагрев меньше ощущается пальцами во время игры. За дополнительное охлаждение отвечает теплораспределительная пластина площадью 15000 мм2. Процессор работает в связке с оперативной памятью LPDDR5T со скоростью до 10667 Мбит/сек и накопителем UFS 4.1 Pro. И, как и другие представители семейства Legion Y, новинка оснащена двумя портами USB Type-C. Один из них соответствует стандарту USB 3.2 Gen 2 и поддерживает DisplayPort, причём он расположен на длинной грани корпуса. Второй порт работает по стандарту USB 2.0. Да, разъёма 3,5 мм здесь нет, но второй USB Type-C позволяют одновременно заряжать планшет и использовать проводные наушники. Кроме того, порт с поддержкой видеовыхода позволяет подключать устройство к большому внешнему дисплею.