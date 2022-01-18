Lenovo выпустила недорогой планшет для школьников

Lenovo представила новейшую партию устройств, предназначенных для студентов. Возможно, самым привлекательным предложением среди всех новинок является планшет с Windows 11 на базе Snapdragon 7c. Компания предполагает, что планшет может отлично подойти для школьников, поскольку устройство имеет прочную конструкцию с резиновым бампером и стеклом Corning Gorilla Glass на 10,1-дюймовом дисплее с разрешением Full HD. Экран имеет соотношение сторон 16:10 и яркость 400 нит. Также есть 2-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная основная камеры. Планшет поставляется со съемной клавиатурой и дополнительным пером, а ещё он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 128 ГБ памяти формата eMMC. К сожалению, есть только один порт USB-C, но есть разъем для наушников, что должно помочь учащимся не возиться с настройками Bluetooth в Windows.

Планшет весит 573 г и целый 1,1 кг вместе с клавиатурой. Lenovo предполагает, что платформа Snapdragon поможет обеспечить высокую производительность, надежное подключение к Wi-Fi и увеличенное время автономной работы. Опыт работы с Windows на базе ARM исторически не был хорошим, но мы еще не видели Windows 11, работающую на чипсетах Snapdragon 7c. Кроме того, что самое важное, стоимость комплекта планшета и клавиатуры мощностью начинается от 239 долларов США — это просто шикарное решение для многих пользователей, которые хотят недорогой гаджет для учёбы и только. Осталось дождаться релиза данного устройства в России.