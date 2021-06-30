Lenovo выпустила планшеты Tab M7 и Tab M8 ценой от 119 евро

Lenovo объявила о выпуске двух планшетов Tab M7 и Tab M8. Оба устройства работают под управлением ОС Android 11 Go Edition, а в качестве платформы используется чипсет от MediaTek.

Tab M7 оснащен 7-дюймовым экраном с разрешением 1024 × 600 пикселей и яркостью до 350 кд/м2. Обе камеры в устройстве имеют 2 МП сенсор. Оперативная память 2 ГБ, объем флеш-накопителя 32 ГБ. Заявленная автономность составляет 10 часов. Планшет Tab M8 получил 8-дюймовый экран с разрешением 1280х800 точек и процессор MediaTek Helio P22T. Фронтальная камера на ​​2 МП, задняя камера на 5 МП. Объем оперативной памяти 3 ГБ, внутренняя память представлена 32 ГБ. Время автономной работы достигает 15 часов. В устройстве есть два динамика.

Lenovo Tab M7 и Tab M8 доступны по цене от 119 евро.