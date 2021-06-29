LetsGoDigital показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy S22

Ожидается, что Samsung представит свой новейший флагманский смартфон в 2022 году — инсайдеры даже уверяют, что серия смартфонов Galaxy S22 будет официально представлена в январе 2022 года. В данную серию войдут смартфоны Galaxy 22, Galaxy S22 Pro и высококлассный Galaxy S22 Ultra, который получит наибольшее количество технологий и особенностей. Естественно, новая серия Samsung Galaxy S22 вызвала большой ажиотаж в сети, особенно в отношении дизайна — никто точно не знает, как именно будет выглядеть флагман, но всем очень хочется пофантазировать. Благо, теперь весьма известный дизайнер из LetsGoDigital представил еще один набор собственных рендеров, демонстрируя то, как может выглядеть флагман будущего поколения, если компания будет всё делать по слитым в сеть данным.

Например, никаких серьезных изменений в размере экрана S22 Ultra не ожидается, и некоторые аналитики предсказывают, что он будет оснащен 6,81-дюймовым дисплеем QHD+, таким же, как и S21 Ultra. Соответственно, на новых рендерах фронтальная панель смартфона ничем не отличается от текущего флагманского устройства, так как у компании просто нет причин переделывать что-то в этом направлении. А вот на тыльной стороне смартфона можно заметить достаточно необычный формат системы камер, который позволяет реализовать датчик изображения более высокого уровня — уже сейчас у Samsung есть собственная разработка на 200 Мп. Этого предостаточно, чтобы подавить конкурентов ещё на старте.