Lian Li анонсировала новые корпуса на мероприятии Digital Expo 2021

Lian Li провела онлайн-мероприятие на котором были представлены четыре новых корпуса: Q58, A4-H2O, V3000 + и O11D EVO. Корпуса предлагают разный форм-фактор: от Mini-ITX до E-ATX размера. Новинки обеспечивают широкую совместимость с комплектующими и системами жидкостного охлаждения. Корпус O11D MINI представлена в белом и черном цветовом исполнении. Спроектированы корпуса с продуманной системой воздушного потока.

Корпуса отличаются стильным дизайном, боковыми панелями из закаленного стекла, кроме A4-H20. Более подробное описание новых корпусов станут доступны позднее и мы постараемся рассказать о них.