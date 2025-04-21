Lian Li представила корпус LANCOOL 207 со встроенным дисплеем

Вчера компания Lian Li официально освежила свой популярный корпус LANCOOL 207, добавив в него то, чего не хватает большинству современных решений — полноценный LCD-дисплей на фронтальной панели. Новинка получила название LANCOOL 207 Refresh, и при сохранении прежнего дизайна, внутренняя функциональность шагнула на уровень выше. В нижней части фронтальной панели теперь находится 6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720x1600 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 500 нит. Это не просто декоративный элемент — дисплей умеет демонстрировать полезную информацию. Он может работать как вторичный монитор через USB-подключение, отображать температуры процессора или видеокарты, а также персонализированные данные.

Даже в выключенном состоянии корпус может показывать дату и время, превращаясь в стильный элемент рабочего пространства. Ещё одна особенность корпуса — расположение кожуха для блока питания спереди, что не только улучшает кабель-менеджмент, но и улучшает охлаждение, так как внутри кожуха уже установлены дополнительные вентиляторы, помимо фронтальных. Сверху предусмотрено место для радиатора на 360 мм, а тыльная часть корпуса имеет вентиляционные отверстия для оттока горячего воздуха. Правда, стоит такой корпус 110 долларов — это достаточно дорогое удовольствие с учётом того, что это цена для локального рынка, а за пределами страны производителя стоимость новинки явно будет выше раза в полтора или даже два.
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