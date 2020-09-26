Lian Li представила корпус Lancool 215, с двумя 200-мм вентиляторами ARGB

Lian Li представила новый корпус под названием Lancool 215, оснащен двумя 200-миллиметровыми вентиляторами ARGB и предназначен для людей с небольшим бюджетом.

Размер корпуса 462 x 215 x 482 мм, в нем есть место для материнской платы E-ATX и можно разместить радиатор спереди размером не более 360 мм, а также есть место для радиатора 280 мм в верхней части корпуса .

Максимальная длина видеокарты составляет 370 мм, а высота процессорного кулера - 166 мм. Также за материнской платой есть место для двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей, а внизу имеется отсек для двух 3,5-дюймовых жестких дисков или одного 2,5-дюймового SSD.

На панели ввода-вывода доступны один 3,5-мм аудиоразъём, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A и кнопка управления режимом RGB-подсветки. В корпусе имеется два магнитных пылевых фильтра для верхней и нижней части корпуса. Доступен по цене 70 евро.