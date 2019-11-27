Lian Li представила корпус Lancool II

Lian Li Lancool II является проработанной и улучшенной версией оригинального Lancool One. Корпус имеет боковую панель из закаленного стекла. Блок питания скрыт специальным кожухом. Производитель добавил вертикальный монтажный кронштейн для видеокарты, а также кронштейн против провисания видеокарты. На передней панели находятся порты USB, аудиоразъем, кнопка питания и кнопка для управления RGB.

Модель поддерживает установку до восьми 120-мм вентиляторов, либо 360-мм радиатора спереди и 240-мм в верхней части корпуса. Также есть магнитные пылевые фильтры, они расположены в верхней части корпуса, а передняя панель с выдвижным поддоном для фильтров, находится в нижней части корпуса.

Lian Li Lancool II уже доступен для предварительного заказа, цена черной версии 89,99 долларов, белая версия стоит 94,99 долларов.