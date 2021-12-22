Lian Li представила усовершенствованный корпус O11 Dynamic EVO

Компания Lian Li вдохновившись предыдущими разработками серии O11D и продолжением сотрудничества с Der8auer, представила обновленный корпус O11 Dynamic EVO. Обновления были внесены благодаря отзывам клиентов. Корпус поступит в продажу в белом, черном и сером цвете.

Lian Li O11 Dynamic EVO предлагает двухсторонний дизайн, что дает возможность пользователю располагать компоненты слева или справа. O11 Dynamic EVO поддерживает процессорные кулеры высотой до 167 мм, а также видеокарты длиной до 422 мм. Кроме того, корпус позволяет разместить радиаторы сжо до 360 мм.

Все порты ввода-вывода перемещены в независимый модуль. Lian Li O11 Dynamic EVO имеет встроенную полосу ARGB по краю передней стеклянной панели. Световая полоса, управляемая с помощью светодиодных кнопок на боковой панели, поддерживает режим синхронизации материнской платы и совместима с ПО UNI HUB for L-Connect.

К техническим особенностям можно отнести поддержку материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, M-ATX и Mini-ITX.

Lian Li O11 Dynamic EVO доступен для предварительного заказа с 17 декабря 2021 года по рекомендованной розничной цене 169,99 долларов за версию EVO Black и 179,99 долларов за варианты EVO White и Harbor Grey.

Комментарии и отзывы Lian Li O11 Dynamic EVO
Представлен ПК-корпус BitFenix Prodigy M ARGB 2022…
Представлен ПК-корпус BitFenix Prodigy M ARGB 2022Компания BitFenix представила компьютерный корпус Prodigy M ARGB 2022, который предназначен для построени…
Antec представила стильный корпус NX420…
Antec представила стильный корпус NX420Компания Antec представила корпус NX420 с привлекательным дизайном передней панели. Новая модель серии NX…
Компьютерный корпус Computer-1 Mini-ITX…
Компьютерный корпус Computer-1 Mini-ITXСоздавая свой первый офис много лет назад, инженеры-подростки решили создать свой идеальный корпус для ПК…
Мини-ПК ECS Liva QC710 оценен в 200 долларов…
Мини-ПК ECS Liva QC710 оценен в 200 долларовКомпания ECS пополнила ассортимент очень компактных ПК моделью Liva QC710, которая выделяется своей аппар…
Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игр…
Обзор Aerocool Wave (Wave-G-BK-v3). Недорогой корпус для игрТестируемый сегодня корпус Aerocool Wave вышел в трех вариантах компоновки. Отличия между ними заключаютс…
Представлен ПК-корпус Xigmatek Gaming X Arctic…
Представлен ПК-корпус Xigmatek Gaming X ArcticКомпания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Gaming X Arctic, которая ориентирована на создан…
Представлен ПК-корпус XPG Cruiser…
Представлен ПК-корпус XPG CruiserКомпания XPG представила корпус Cruiser, который предназначен для построения игровой системы. Новинка хар…
Представлен ПК-корпус Antec NX420 …
Представлен ПК-корпус Antec NX420 Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью NX420, которая ориентирована на создан…
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкойОбзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой
Обзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стекломОбзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стеклом
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборкиОбзор THERMALTAKE THE TOWER 100 White (CA-1R3-00S6WN-00). Корпус для игровой miniITX сборки
Обзор XPG BATTLECRUISER (BATTLECRUSIER-WHCWW). Корпус для моддинга и кастомного охлажденияОбзор XPG BATTLECRUISER (BATTLECRUSIER-WHCWW). Корпус для моддинга и кастомного охлаждения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor