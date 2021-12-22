Lian Li представила усовершенствованный корпус O11 Dynamic EVO

Компания Lian Li вдохновившись предыдущими разработками серии O11D и продолжением сотрудничества с Der8auer, представила обновленный корпус O11 Dynamic EVO. Обновления были внесены благодаря отзывам клиентов. Корпус поступит в продажу в белом, черном и сером цвете.

Lian Li O11 Dynamic EVO предлагает двухсторонний дизайн, что дает возможность пользователю располагать компоненты слева или справа. O11 Dynamic EVO поддерживает процессорные кулеры высотой до 167 мм, а также видеокарты длиной до 422 мм. Кроме того, корпус позволяет разместить радиаторы сжо до 360 мм.

Все порты ввода-вывода перемещены в независимый модуль. Lian Li O11 Dynamic EVO имеет встроенную полосу ARGB по краю передней стеклянной панели. Световая полоса, управляемая с помощью светодиодных кнопок на боковой панели, поддерживает режим синхронизации материнской платы и совместима с ПО UNI HUB for L-Connect.

К техническим особенностям можно отнести поддержку материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, M-ATX и Mini-ITX.

Lian Li O11 Dynamic EVO доступен для предварительного заказа с 17 декабря 2021 года по рекомендованной розничной цене 169,99 долларов за версию EVO Black и 179,99 долларов за варианты EVO White и Harbor Grey.