Лицевая панель Huawei P30 Pro показалась на фото

Сетевые источники поделились фотографиями передних панелей флагманских смартфонов Huawei P30 Pro и Huawei P30, которые еще не были представлены официально. Небольшие отличия в панелях можно заметить лишь в верхней части. Недавно авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин заявил, что настоящий дизайн Huawei P30 Pro до сих пор держится в секрете. А ведь официальный анонс новых топовых камерофонов должен состояться уже на грядущей выставке Mobile World Congress 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.