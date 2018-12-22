Лидер смартфонов Galaxy M20

Компания Samsung выпустила отличный смартфон высокого качества. Galaxy M20 получит сдвоенную (13 + 5 Мп) тыловую камеру, 8-мегапиксельную селфи, а также экран в 6,4 дюйма по диагонали. Любопытно, что при столь емком аккумуляторе новинка отличается довольно небольшой толщиной (габариты составляют: 8,8 x 74,5 x 156,4 мм).Улучшения коснутся и представителей линейки Galaxy M. По данным немецких источников, у нового Galaxy M20 будет невероятно мощная АКБ на 5000 мА/ч.О стоимости смартфона пока неизвестно.