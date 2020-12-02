Лимитированная коллекция одежды и аксессуаров от Razer и BAPE

Razer и A Bathing Ape (BAPE) решили совместно создать новую линейку игровой периферии, одежды и рюкзаков под маркой A GAMING APE. В лимитированной коллекции игровые аксессуары сочетаются с элементами культуры уличной одежды, объединяя лучшее от обоих брендов.

Все новинки планируют продемонстрировать на онлайн-презентации 3 декабря. Ожидается, что из самый ярких представителей сотрудничества станут мышь DeathAdder V2, коврик для мыши Goliathus V2 и беспроводная гарнитура Opus. Эти аксессуары были переработаны BAPE, что немного изменило их для поклонников обоих брендов.

В коллекцию войдут не только продукты Razer. Потребители смогут приобрести также рубашки, толстовки и рюкзаки, на которых изображены логотипы обеих компаний. A GAMING APE будет доступна для покупки с 5 декабря.