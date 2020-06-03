Лимитированная серия OPPO Reno Ace 2 EVA Limited Edition и аксессуаров

За прошедшие года мы периодически видели, как многие производители выпускают серию специальных выпусков своих устройств с определенными мотивами. Теперь же компания OPPO решила выпустить специальное издание смартфона OPPO Reno Ace 2 EVA Limited Edition тиражом в 10 000 единиц.

Смартфон в основном идентичен оригинальному Ace2, но с уникальным эстетическим дизайном, основанным на аниме. Он имеет культовую цветовую гамму серии «ЕВА» с фиолетовым основным, поверх которого выгравированы угловатые зеленые полосы и клеймо. Этот дизайн также отражен в защитном чехле, который предлагается вместе с телефоном. Примечательно, что упаковка представляет собой пасхальное яйцо в форме белой капсулы, а инструмент для извлечения SIM-карты представляет собой мини-копье с короткой ручкой Longinus.

Помимо смартфона, китайский технический гигант также предлагает множество других периферийных устройств ограниченной серии. Это включает в себя наушники Enco W31 TWS, беспроводное зарядное устройство Oppo Air VOOC, часы Oppo, а также новую группу Band.
Комментарии и отзывы OPPO Reno Ace 2 EVA Limited Edition
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