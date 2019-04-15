Лимитированная версия OPPO F11 Pro Marvel's Avengers Limited Edition

Компания OPPО выпустила ограниченную версию OPPO F11 Pro Marvel's Avengers Limited Edition.

Телефон планируется запустить в Малайзии 24 апреля, перед выходом фильма "Avengers: End Game". OPPO F11 Pro Marvel Avengers Limited Edition будет иметь 128 ГБ памяти по сравнению с 64 ГБ в стандартной версии. Кроме того, телефон будет иметь такой же стеклянный дизайн, всплывающую селфи-камеру и 6,5-дюймовый экран с разрешением Full-HD+ и соотношением экрана к телу 90,9%. В его основе лежит 12-нм процессор MediaTek Helio P70 с 6 ГБ оперативной памяти. Телефон будет предварительно загружен специальными обоями "Avengers: End Game". Детали цены и доступности пока не известны.