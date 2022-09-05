Лимитированная версия OnePlus Ace Pro появилась в продаже

Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу лимитированное издание смартфона OnePlus Ace Pro, которое создавалось совместно с Razer. Новинка может похвастаться подарочной упаковкой, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а также аксессуаром-вентилятором, который крепится на заднюю панель устройства. Цена данного издания составляет 620 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом толщиной 8,75 мм и массой 203,5 грамма, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080:2412 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, ОЗУ LPDDR5+ и флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 150 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, а также модулями Wi-Fi 6 и NFC.