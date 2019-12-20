Лимитированные корпуса NZXT H510 для фанатов World of Warcraft

2019-12-20, Автор - Anna; Продукт - NZXT H510 World of Warcraft Alliance и Horde ; [31]
NZXT выпустила лимитированную серию корпусов для поклонников World of Warcraft, каждый из которых украшен цветами и эмблемами соответствующей фракции с подсветкой.

Корпуса H510 Alliance и Horde имеют те же характеристики, что и стандартный H510, включая боковую панель из тонированного закаленного стекла и полностью стальную конструкцию.

Кроме того, он имеет съемный кронштейн спереди для облегчения установки радиатора и панель управления кабелями NZXT.

На верху есть один разъем USB 3.1 (Gen 2) Type-C и один разъем USB 3.1 (Gen 1) Type-A. Новинки поступят в продажу в январе следующего года.

Комментарии и отзывы NZXT H510 World of Warcraft Alliance и Horde
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