Линейка LG Gram пополнилась новыми моделями

На рынке ноутбуков в последнее время наблюдается относительное затишье, так как крупные производители не решаются отправить в продажу свое устройство очередное. Тем не менее в компании LG все же приняли решение запускать свою новую линейку ноутбуков, которая входит в уже существующую линейку LG Gram. Среди новинок стоит отметить сразу три достаточно неплохих ноутбука и один гаджет в форм-факторе трансформера. Достаточно интересное решение, которое позволяет наслаждаться работой с аппаратной клавиатурой, а в нужный момент просто превратить свой продукт в планшетный компьютер. Обязательно стоит обратить своё внимание на данные новинки, ведь за свои деньги это просто лучшее решение на рынке на Windows. Ждем релиза?