Линейка Philips Fidelio и телевизоры Philips удостоились престижных наград премии EISA

Продукты удостоенные наград:

Телевизор Philips 55OLED806 получил награду "Лучшая покупка: телевизор OLED 2021–2022"

Наушники Philips Fidelio L3 получили награду "Лучшие беспроводные наушники 2021–2022"

Телевизор Philips 65OLED+936 получил награду "Лучший телевизор для домашнего кинотеатра 2021–2022"

Саундбар Philips Fidelio B97 получил награду "Лучший саундбар для домашнего кинотеатра 2021–2022"

Philips 65OLED+936 получил награду "Лучший телевизор для домашнего кинотеатра 2021–2022".

Флагманские телевизоры Philips уже давно пользуются неизменным успехом при участии в престижной премии EISA. Серия побед продолжилась и в 2021 году: награды получили два OLED-телевизора бренда. Принципиально новое достижение этого года — две премии EISA в категориях наушников и саундбаров у линейки аудиотехники Philips Fidelio.Судьи отметили: "Образцовая картинка, захватывающее звучание и сверхсовременный процессор Philips для обработки изображений, который работает в унисон с новейшим OLED-экраном и хорошо отлаженными режимами просмотра, обеспечивают первоклассный визуальный ряд с возможностью профессиональной калибровки. Однако именно звук выделяет этот 65-дюймовый телевизор на общем фоне. Встроенная акустическая система, к разработке которой вновь привлекли аудиоэкспертов Bowers & Wilkins, оснащена обновлённым массивом динамиков 3.1.2. Это позволяет воспроизводить звук Dolby Atmos с уникальным ощущением объёма, детализации и чёткости, а также мощными богатыми басами. Philips 65OLED936 не просто телевизор, а полноценный домашний кинотеатр".

Philips 55OLED806 в номинации "Лучшая покупка: телевизор OLED 2021–2022"

"В превосходном 4K HDR-телевизоре Philips 55OLED806 реализованы технологии, которые раньше были доступны только во флагманских моделях бренда, в том числе четырёхсторонняя интеллектуальная подсветка Ambilight и защита от выгорания экрана. Новые возможности в сочетании с воспроизведением HDR10+ и Dolby Vision, приложениями на платформе Android 10.0 и усовершенствованной версией HDMI позволили создать OLED-телевизор, который понравится кому угодно. Эта модель, разработанная для геймеров, любителей потокового видео и киноманов (последние оценят автоматический выбор режимов Filmmaker и Home Cinema), обеспечивает великолепное качество изображения".

Наушники Philips Fidelio L3 получили награду "Лучшие беспроводные наушники 2021–2022"

Оценка EISA: "Система активного шумоподавления (ANC) с гибридной архитектурой и двойными микрофонами работает превосходно и не снижает прозрачность звучания. В то же время частотные возможности 40-миллиметровых излучателей поражают: мощные, но отлично управляемые басы, чрезвычайно низкий уровень искажений и тональный баланс, не нарушающийся при работе ANC. В результате создаётся звучание, от которого невозможно устать и которое побуждает слушать музыку дольше, чему способствуют удобный дизайн Fidelio L3 и продолжительная работа аккумулятора. Вам не захочется снимать эти наушники".

Саундбар Philips Fidelio B97 получил награду "Лучший саундбар для домашнего кинотеатра 2021–2022"

Судьи отметили: "Он воспроизводит глубокие взрывные басы и обширную звуковую сцену с чёткими средними частотами и объёмным окружением. Также ему свойственна гибкость: динамики объёмного звучания могут соединяться с основным корпусом саундбара (одновременно подзаряжая свои встроенные аккумуляторы), а подключение доступно по проводным и беспроводным интерфейсам, в том числе HDMI eARC, Chromecast и DTS Play-Fi. Предустановленные режимы воспроизведения и пользовательский эквалайзер помогают настроить B97 с учётом ваших предпочтений — и он звучит восхитительно...".