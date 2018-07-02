Lite-on утверждают, что цены на комплектующие будут только расти

2018-07-02, Автор - Нияз Дусталев; [82]
Lite-On, ответственный за несколько чипов, чипсетов и компонентов (например, Plextor), утверждает, что нехватка компонентов приведет к росту цен на следующие два года. Пассивный рост цен на компоненты из-за нехватки рано или поздно приведет к увеличению ценообразования на конечный продукт, потребительский рынок должен будет внести коррективы в ближайшие два года.
Недостаток компонентов обусловлен сильным спросом со стороны производителей автомобильной электроники и ужесточением экологического контроля над производством в Китае, сказал Чэнь, добавив, что повышение цен на конечные продукты может появиться уже в третьем квартале 2018 года.


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