Logitech Design Collection в очень стильном корпусе

Официально представлена новая портативная мышка Logitech Design Collection, которая выглядит крайне привлекательно и сразу бросается в глаза. Главное отличие данного устройства в том, что производитель сделал упор на дизайне, сделав крышку гаджета разнообразной и цветной. Есть сразу несколько вариантов расцветок, которые моментально привлекают к себе внимание. Конечно, мышка эта беспроводная, она подходит для работы с ноутбуком или с компьютером, у нее есть все необходимые преимущества для комфортной работы, да и стоимость будет крайне низкой. С другой стороны, нужно отметить, что Logitech Design Collection на голову выше в плане дизайна, чем все потенциальные конкуренты, что довольно важно для покупателя в итоге.