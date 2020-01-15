Logitech Ergo K860 в уникальной форме

Довольно часто пользователи жалуются на то, что клавиатуры в классическом исполнении плохо подходят для ввода текста. Это действительно так, ведь клавиши расположены вертикально, а руки у человека при печати сводятся немного под углом. В итоге пользователь вынужден немного выгибать кисти, что рано или поздно приводит к тому, что ваши руки затекают, появляется дискомфорт. У клавиатуры Logitech Ergo K860 таких проблем нет, так что если вы очень хотите получить продукт для длительной работы, то стоит взять эту клавиатуру и посмотреть на нее. Все же форма достаточно классная и удобная, но какое-то время нужно будет потренироваться, чтобы привыкнуть к формату выгнутых клавиш и корпуса. А потом все будет достаточно удобно и легко.