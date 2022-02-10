Logitech G Pro X Superlight Wireless представлена в розовом цветовом исполнении

Компания Logitech расширяет цветовую гамму своей мыши Pro X Superlight Wireless, выпустив модель в розовом цвете.

Мышка Logitech G Pro X Superlight Wireless была разработана при участии профессиональных геймеров и на основе многолетнего опыта компании. В мыши используется фирменный сенсор HERO 25K, обеспечивающий исключительную точность и ускорение. Беспроводная технология LIGHTSPEED обеспечивает низкую задержку. Аккумулятор обеспечивает до 70 часов непрерывной работы, а зарядку можно выполнять по беспроводной сети (с фирменным ковриком для мыши Logitech G Powerplay) или с помощью кабеля.

Logitech G Pro X Superlight Wireless весит всего 63 грамма и имеет 5 программируемых кнопок. Большое основание с тефлоновым покрытием гарантирует плавное скольжение по поверхности.

Рекомендуемая розничная цена новой мыши составляет 190 долларов.
Комментарии и отзывы Logitech G Pro X Superlight Wireless
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