Logitech G Pro X Superlight Wireless представлена в розовом цветовом исполнении

Мышка Logitech G Pro X Superlight Wireless была разработана при участии профессиональных геймеров и на основе многолетнего опыта компании. В мыши используется фирменный сенсор HERO 25K, обеспечивающий исключительную точность и ускорение. Беспроводная технология LIGHTSPEED обеспечивает низкую задержку. Аккумулятор обеспечивает до 70 часов непрерывной работы, а зарядку можно выполнять по беспроводной сети (с фирменным ковриком для мыши Logitech G Powerplay) или с помощью кабеля.
Logitech G Pro X Superlight Wireless весит всего 63 грамма и имеет 5 программируемых кнопок. Большое основание с тефлоновым покрытием гарантирует плавное скольжение по поверхности.
Рекомендуемая розничная цена новой мыши составляет 190 долларов.