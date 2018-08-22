Logitech G Pro весит всего 80 грамм

Беспроводные технологии постепенно захватывают наш мир — еще года три назад мы смотрели на беспородные наушники с большим опасением и смеялись над Apple, которая убрала привычный разъем 3,5-мм. Теперь каждая вторая модель на рынке выходит без провода и это круто выглядит. Теперь вот вышла мышка Logitech G Pro, которая работает без проводного подключения, весит всего 80 грамм и дает вам возможность забыть про дискомфорт. Удобная, легкая, с подсветкой и массой настроек она позволяет как в игры поиграть с максимальным комфортом, так и работать с видео или текстом. Вообщем, вариантов тьма, да и сам продукт выглядит солидно. Стоимость может немного кусаться, но нужно понимать, что это не рядовой продукт, который выпускает каждая вторая компания, а действительно топовый вариант грызуна.