Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 Shroud Edition

Logitech G, торговая марка Logitech и ведущий новатор в области игровых технологий и оборудования, в партнерстве с одним из самых популярных в мире игровых стримеров и бывшим профессиональным игроком Майклом «shroud» Гржесиком представила полностью переработанную версию любимой мыши Shroud - Беспроводная игровая мышь Logitech G303. Новая мышь спроектирована с учетом точных спецификаций кожуха и требований к производительности.

Обновленная версия G303 Shroud Edition оснащена функцией LIGHTSPEED, обеспечивающей сверхнизкую задержку и надежную производительность. Мышь также оснащена запатентованным датчиком HERO 25K от Logitech G, обеспечивающим точность и скорость без потери энергии.

Тонкие улучшения мыши, в том числе тонкие маркировки, приближающие положение пальцев кожуха, полупрозрачные боковые панели, позволяющие заглянуть в технологию, которую кожух хотел видеть, и соединения USB-C - все это требовалось кожуху.

При весе 75 граммов кожух G303 легкий, прочный и достаточно удобный, чтобы обеспечить низкую чувствительность DPI и более быстрое прицеливание. Добавьте к этому 145 часов автономной работы, и геймеры смогут играть весь день. И конечно же, Logitech G303 Shroud Edition доступен в любимом цвете кожуха - черном.