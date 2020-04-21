Logitech G102 Lightsync готова к баталиям

Официально представлена новая геймерская мышка Logitech G102 Lightsync, которая может похвастаться чувствительностью в 8000 DPI. Этого хватит, чтобы вы играли на любой поверхности с комфортом и наслаждались четкостью движений курсора. Также стоит отметить, что мышка выполнена в довольно интересном корпусе, который обладает подсветкой. Если хотите получить максимум удовольствия от игрового процесса, то не стоит пренебрегать этим моментом, ведь пользователь во время перерыва между баталиями частенько смотрит на клавиатуру или мышку в поисках эстетического удовольствия. В этом плане Logitech G102 Lightsync отлично справляется с поставленной задачей. Вопрос только в стоимости мышки для нашего рынка, ее еще не назвали.