Logitech Harmony Express для вашего телевизора

2019-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Logitech Harmony Express; [55]
В последнее время практически все гаджеты стали умными. Смартфоны, лампочки, телевизоры, пылесосы. Теперь вот появился первый умный пульт дистанционного управления. Новинка получила название Logitech Harmony Express и идеально подходит для работы с телевизором. Вы можете удобно переключать канал или пользоваться любыми другими функциями устройства, плюс есть возможность давать голосовые команды ассистенту Amazon Alexa. Получается весьма интересное решение для тех, кто пользуется продвинутыми телевизорами и хочет получить максимум возможностей за свои деньги. Пока что цена для отечественного рынка неизвестна, но я думаю, что совсем скоро она появится и вы сможете получить самый продвинутый пульт управления на рынке.


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