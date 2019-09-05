Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys на выставке IFA 2019

Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, ориентированной на бизнес и творчество. Это мышка Logitech MX Master 3 и клавиатура Logitech MX Keys. Предлагаем рассмотреть наиболее интересные детали по этим новинкам. Обе модели появятся в продаже уже с текущего месяца. Рекомендованная стоимость мышки составит примерно 8100 рублей, а клавиатура обойдется в 8100 без подставки и 9000 с подставкой в комплекте.

Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 займет место флагмана в линейке беспроводных манипуляторов. В этой версии предлагается целый ряд улучшений. Заметные изменения коснулись колесика прокрутки. Выполнено оно из стали, используется пара магнитов. За счет этого уменьшился шум во время прокрутки и повысилось качество тактильной отдачи. Увеличился ресурс службы.

Как и ранее, колесико предлагает два варианта работы: традиционный режим с тактильными отсечками и бесшумную обратную связь. Выбирая один из режимов в зависимости от сценария можно будет ускорить и упростить работу с различными типами приложений.

Установлен сенсор с регулируемой чувствительностью в 4000DPI. Работает корректно на разных типах покрытия, включая стеклянные столы без дополнительных ковриков. Сам манипулятор выполнен в корпусе эргономичной формы. Предлагается две версии цветового исполнения: темная и светолая. Вес 141 граммов.

Одно из наших нареканий при тесте Logitech MX Master 2S касалось кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД, в третьем поколении они исправились, исключив ложные срабатывания и убрав необходимость смены хвата. Дополнен функционал кнопки, расположенной в выступе под большой палец. Она предлагает варианты навигации, масштабирования и переключения между экранами.

Для зарядки теперь используется USB Type-C разъем. Увеличено время автономной работы, тут оно составляет до 70 дней. Поддерживаются режимы энергосбережения и быстрая зарядка. Работать Logitech MX Master 3 может в нескольких режимах, включая Bluetooth.

Logitech MX Keys

Поддерживаются разные типы устройств, включая Mac и Android/iOS планшеты. К одному комплектному адаптеру пользователь сможет подключить до пяти беспроводных устройств, это будет актуально с учетом малого количества разъемов в современных ультрабуках.Еще одной интересной новинкой стала клавиатура Logitech MX Keys. Она оптимизирована для дилтельной работы и быстрого набора текста. Как и мышка, поддерживается несколько профилей и вариантов беспроводного подключения. Клавиатура выполнена в той же стилистике. Есть варианты с комплектной подставки и без нее. Само положение подставки пользователь сможет регулировать в зависимости от личных предпочтений.

Клавиатура оснащена белой светодиодной подсветкой. При ее активации время работы без подзарядки составляет до 10 дней, отключив можно будет протянуть до 5 месяцев. Для зарядки используется USB Type-C. Поддерживается режим автоматического перевода в сон и вывод из него используя информацию с датчиков по периметру корпуса. Работу подсветки также можно будет регулировать в зависимости от уровня освещения в помещении.

Logitech MX Master 3 и MX Keys на IFA 2019

Внутри корпуса используется металлический каркас, обеспечивающий общую жесткость и надежность конструкции. Функция Flow позволит переносить файлы между несколькими системами.