Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys на выставке IFA 2019

2019-09-05, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Logitech MX Master 3; [76]
Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, ориентированной на бизнес и творчество. Это мышка Logitech MX Master 3 и клавиатура Logitech MX Keys. Предлагаем рассмотреть наиболее интересные детали по этим новинкам. Обе модели появятся в продаже уже с текущего месяца. Рекомендованная стоимость мышки составит примерно 8100 рублей, а клавиатура обойдется в 8100 без подставки и 9000 с подставкой в комплекте.

Logitech MX Keys и Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3

Logitech MX Master 3 займет место флагмана в линейке беспроводных манипуляторов. В этой версии предлагается целый ряд улучшений. Заметные изменения коснулись колесика прокрутки. Выполнено оно из стали, используется пара магнитов. За счет этого уменьшился шум во время прокрутки и повысилось качество тактильной отдачи. Увеличился ресурс службы.

Logitech MX Master 3

Как и ранее, колесико предлагает два варианта работы: традиционный режим с тактильными отсечками и бесшумную обратную связь. Выбирая один из режимов в зависимости от сценария можно будет ускорить и упростить работу с различными типами приложений.

Logitech MX Master 3

Установлен сенсор с регулируемой чувствительностью в 4000DPI. Работает корректно на разных типах покрытия, включая стеклянные столы без дополнительных ковриков. Сам манипулятор выполнен в корпусе эргономичной формы. Предлагается две версии цветового исполнения: темная и светолая. Вес 141 граммов.

Logitech MX Master 3

Одно из наших нареканий при тесте Logitech MX Master 2S касалось кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД, в третьем поколении они исправились, исключив ложные срабатывания и убрав необходимость смены хвата. Дополнен функционал кнопки, расположенной в выступе под большой палец. Она предлагает варианты навигации, масштабирования и переключения между экранами.

Logitech MX Master 3

Для зарядки теперь используется USB Type-C разъем. Увеличено время автономной работы, тут оно составляет до 70 дней. Поддерживаются режимы энергосбережения и быстрая зарядка. Работать Logitech MX Master 3 может в нескольких режимах, включая Bluetooth.

Logitech MX Master 3

Поддерживаются разные типы устройств, включая Mac и Android/iOS планшеты. К одному комплектному адаптеру пользователь сможет подключить до пяти беспроводных устройств, это будет актуально с учетом малого количества разъемов в современных ультрабуках.

Logitech MX Keys

Еще одной интересной новинкой стала клавиатура Logitech MX Keys. Она оптимизирована для дилтельной работы и быстрого набора текста. Как и мышка, поддерживается несколько профилей и вариантов беспроводного подключения. Клавиатура выполнена в той же стилистике. Есть варианты с комплектной подставки и без нее. Само положение подставки пользователь сможет регулировать в зависимости от личных предпочтений.

Logitech MX Keys

Клавиатура оснащена белой светодиодной подсветкой. При ее активации время работы без подзарядки составляет до 10 дней, отключив можно будет протянуть до 5 месяцев. Для зарядки используется USB Type-C. Поддерживается режим автоматического перевода в сон и вывод из него используя информацию с датчиков по периметру корпуса. Работу подсветки также можно будет регулировать в зависимости от уровня освещения в помещении.

Logitech MX Keys

Внутри корпуса используется металлический каркас, обеспечивающий общую жесткость и надежность конструкции. Функция Flow позволит переносить файлы между несколькими системами.

Logitech MX Master 3 и MX Keys на IFA 2019


Комментарии и отзывы Logitech MX Master 3
Western Digital представила портативный ...
Western Digital представила портативный Western Digital представила портативный накопитель для заветной коллекции игр на IFA 2019. ...
Смартфон Huawei Enjoy 10 Plus получил вы...
Смартфон Huawei Enjoy 10 Plus получил выКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 10 Plus, которую можно отнести к среднему ...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В но...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В ноСегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользовате...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX701 получи...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX701 получиКомпания ASUS показала в рамках выставки IFA 2019 новую версию ноутбука ROG Zephyrus S GX701, представлен...
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold вы...
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выКомпания Samsung объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Fold, который был представлен еще в ...
iPhone SE2 выпустят следующей весной...
iPhone SE2 выпустят следующей веснойКомпактный смартфон iPhone SE был представлен больше трех лет назад и почти все это время ходят слухи о е...
Представлен недорогой смартфон Honor Pla...
Представлен недорогой смартфон Honor PlaКомпания Honor представила недорогой смартфон Honor Play 3, одной из главных особенностей которого стала ...
Acer Predator Thronos Air - «железный тр...
Acer Predator Thronos Air - «железный трAcer вернулся на IFA с Predator Thronos Ai, гигантским стальным сооружением, с креслом, столом и монитора...


Обзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое креслоОбзор Tesoro Zone Balance. Эргономичное игровое кресло
Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)
Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?Обзор DJI Mavic 2 Pro. Лучший квадракоптер 2019 года?
Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys ...
Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys Сегодня на стенде компании Logitech мы смогли детально ознакомиться с новой беспроводной периферией, орие...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В но...
Предварительный обзор Acer Swift 3. В ноСегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользовате...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro ...
Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тон...
Обзор Border Officer. Очень странная игр...
Обзор Border Officer. Очень странная игрСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая в плане идей приносит удовольствие и позитивные эмо...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtКомпания Razer официально представила ноутбук, который является геймерским устройством и при этом считает...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,...
Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13,В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, н...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, Pr...
Новое поколение Acer Swift, ConceptD, PrВыставку IFA 2019 открыла презентация next@Acer в рамках которой были представлены новые ультрабуки семей...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покем...
Обзор Monster Sanctuary. Почти как покемХотите собирать питомцев в виртуальном мире и получать от этого процесса массу положительных эмоций? Тогд...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. С...
Предварительный обзор MSI Optix G27C4. ССегодня мы с вами поговорим о максимально спорном мониторе — он обладает весьма скромной диагональю, целы...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно ...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor