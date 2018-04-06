Обзор Logitech MX Master 2S Black Bluetooth. Топовая мышка для работы

Летом прошлого года был анонсирован выход мышки Logitech MX Master 2S, поддерживающую функцию Logitech Flow. Напомним, эта технология позволяет одной мышкой управлять сразу несколькими компьютерами, перемещая курсор пользователи могут переносить файлы между разными системами. В отличие от большинства рассмотренных нами ранее моделей, она не позиционируется как игровая, тем интереснее будет этот материал.

Комплектация

К моменту публикации мышка находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте с мышкой идут адаптер подключения, кабель microUSB для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Поставляется мышка в коробке с откидной крышкой, оформленной в фирменных цветах компании. Приведены изображения мышки и данные по техническим характеристикам.Вышла Logitech MX Master 2S в трех расцветках корпуса: черной, серой и бирюзовой. Строгий стиль и выверенные линии.

Сочетаются разные типы материалов и поверхности. Сборка проведена качественно, элементы не люфтят и не скрипят.

Корпус мышки несимметричен, подойдет только правшам. Под большим пальцем резиновая вставка с текстурным рисунком.

В основании выступа находится дополнительная кнопка жестов. При зажатии в зависимости от одного из четырех направления движения мышки будет менять действие. Как итог на один элемент можно можно записать до пяти команд.

Ближе к фронтальной стороне трехуровневый светодиодный индикатор. При включении он загорается на короткое время, отображая оставшийся заряд аккумулятора.

На боковой стороне выведено дополнительное колесико прокрутки с двумя кнопками треугольной формы. Расположение элемента удобное.

Основные кнопки у Logitech MX Master 2S отделены от основного корпуса. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.Между ними колесико прокрутки с продольными выступами и хромированной окантовкой по краям. Позади колесика компактная кнопка.

По центру фронтальной стороны скрывается microUSB-разъем, тут он используется только для восстановления заряда встроенного аккумулятора. Проводной вариант подключения не используется.Снизу четыре тефлоновые ножки. По центру окошко сенсор, механический выключатель, а также кнопка переключения системы. Изначально на центральный элемент нанесена наклейка с описанием работы.

Софт

Внешние поверхности мышки не подвержены загрязнению следами пальцев. Качество сборки хорошее. Общий вес порядка 150 граммов.В тестируемой нами мышке через несколько дней после эксплуатации перестал работать фиксатор колесика прокрутки. Подтверждения массовости этой проблемы в сети найти не удалось, но брать в расчет это стоит.Мышка поддерживает управление при помощи программного обеспечения. В главном окне отображается изображения Logitech MX Master 2S в двух ракурсах с быстрым доступом к настройкам элементов управления.

В виде списка опций отображаются доступные команды. В память программы записано 58 таких пресетов. Отдельный список под второе колесико прокрутки.

Выставляется два уровня чувствительности. Здесь нет привычного цифрового отображения текущего уровня. Диапазон регулировки от 200 до 4000DPI, но определять текущий уровень предлагается только примерно.

Отдельная вкладка под управление кнопкой управления жестами.

Доступна поддержка технологии FLOW. Она позволит использовать мышку с несколькими системами, перенося между ними файлы. Также переключение между системами можно проводить автоматически подводя курсор к краю экрана. На момент теста наблюдалась проблема с переносом файлов с кириллическими буквами в названии.

Тесты

Итоги по Logitech MX Master 2S

Используемый в Logitech MX Master 2S сенсор показал себя хорошо. Мышка точно работает на разных типах поверхностей, включая и стол без дополнительного коврика. Подергиваний и срывов замечено не было.Корпус мышки эргономичен. Она удобно лежит в руке. Все ключевые элементы управления расположены логично, не требуя изменения хвата. Мышка с комфортом позволяет работать с документами, презентациями, большими объемами данных и рабочими приложениями.Для подключения предлагается использовать один из двух вариантов: частоту 2.4 ГГц с USB-приемником или Bluetooth LE. Такое сочетание позволит одновременно подключить мышку к рабочему настольному ПК, ноутбуку и планшету. Подключение стабильное.Автономную работу манипулятора обеспечивает батарейка с емкостью 500 мАч. За время тестирования в течение нескольких недель разрядить аккумулятор нам не удалось. Восстанавливается аккумулятор подключением через microUSB-кабель. Контролировать оставшийся заряд можно с помощью светодиодного индикатора или приложения.Logitech MX Master 2S станет хорошим выбором в качестве мышки под выполнение рабочих задач. К плюсам отнесем два варианта беспроводного подключения, сенсор с высоким DPI, два варианта работы колесика, эргономичный корпус, длительное время автономной работы без затрат на батарейки, дополнительные кнопки и поддержка технологий, упрощающих работу. К минусам отнесем проблему с переносом файлов с кириллическими названиями, сильный вертикальный люфт колесика, отсутствие четкого отображения уровня DPI.