Logitech MX Master 3 стоит своих денег

Официально представлена новая мышка Logitech MX Master 3, которая даже работает полностью на беспроводной технологии и позволяет вам осуществлять манипуляции на своем компьютере без лишних телодвижений с проводами и кабелями. Кроме того, эта модель оснащена передовым колесом, которое работает на магнитной основе и дарит вам совершенно уникальные ощущения от прокрутки контента. В этом, пожалуй, заключается главная особенность продукта. Правда, и стоимость у мышки Logitech MX Master 3 будет достаточно высокой, ведь за такие технологии приходится платить дополнительно. Пока что цену новинки никто не называет, но мы уверены, что совсем скоро мышка будет в продаже даже в отечественных магазинах и можно будет говорить про цену в рублях.