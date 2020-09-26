Logitech анонсировала мышь MX Anywhere 3

Компания Logitech обновила свою флагманскую мышь для путешествий. Встречайте новый MX Anywhere 3.

По форме и дизайну MX Anywhere 3 выглядит почти идентичным своему предшественнику. Боковые стороны теперь покрыты силиконом для лучшего захвата. MX Anywhere 3 получил три расцветки корпуса: бледно-сером, розовом и графитовом.

MX Anywhere 3 оснащен датчиком Darkfield от Logitech, который может работать на любых поверхностях, включая стекло и дерево. Чувствительность слежения составляет 4000 точек на дюйм. MX Anywhere 3 также поддерживает технологию Logitech Flow, поэтому ее можно легко использовать с несколькими системами.

MX Anywhere 3 имеет встроенную перезаряжаемую батарею, и заявленное время автономной работы составляет до 70 часов без подзарядки. Мышь заряжается через USB-C. Также есть версия, разработанная специально для Mac, которая поставляется в цветах "Серый космос" и "Бледно-серый", чтобы лучше соответствовали внешнему виду Mac или iPad. MX Anywhere 3 для Mac работает только через Bluetooth.

Стоимость мышки Logitech MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 для Mac составит 102 $.