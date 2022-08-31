Logitech анонсировала обновленную игровую мышь G502 X Lightspeed

Компания Logitechанонсировада обновленные версии популярной игровой мыши G502.

G502 X - представляет собой проводную модель, а беспроводная модель получила название G502 X Lightspeed. Также представлена мышь G502 X Plus с RGB-подсветкой. Все модели G502 X оснащены совершенно новыми гибридными оптико-механическими переключателями Lightforce, обеспечивающими непревзойденную скорость, надежность и точное и быстрое действие.

Lightforce — это технология микропереключателей, которая сочетает в себе преимущества оптических переключателей с необходимым ощущением срабатывания механических переключателей. Оптические переключатели обеспечивают высокую скорость, производительность и хорошую надежность в течение всего срока службы мыши.

Игровая мышь G502 X предлагает переработанную, двустороннюю и съемную кнопку переключения DPI, подходящую для самых разных размеров рук и стилей захвата. Мышка получила переработанное колесо прокрутки, меньший вес, подключение с помощью USB-C.

Новинки доступны в черном и белом вариантах по цене от 80 долларов, версия с RGB-подсветкой продается за 140 долларов, а Logitech G502 X Lightspeed оценена в 160 долларов.