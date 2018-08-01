Logitech купила Blue Micphones

2018-08-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Logitech; [78]
Компания Logitech купила производителя микрофонов Blue Micphones. Событие довольно интересное, так как стоимость покупки составляет 117 миллионов долларов. Производитель микрофонов стал ультрапопулярным после выпуска модели Yeti, которая сейчас используется подавляющим числом стримеров. Теперь обе компании объединились и сотрудники Blue будут работать над Logitech, то есть никто компанию закрывать не планирует, никого увольнять тоже не станут. Вероятно, такое сотрудничество пойдет на пользу компаниям, так как мы получим больше интересных моделей с подсветкой и новым дизайном, плюс программное обеспечение вырастет в разы. Будем ждать новую периферию от этих двух брендов и надеемся, что у них все получится очень хорошо — потенциальным покупателям хочется получить больше интересных девайсов.


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